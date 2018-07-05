Прокуроры смогут отправлять россиян в психбольницы через суд

Госдума приняла в третьем чтении закон, закрепляющий за прокурорами право обращаться в суд с иском о принудительной госпитализации граждан в психбольницы. Об этом сообщает «Росбалт».

Как уточняет корреспондент «Ленты.ру», сегодня право представителей надзорного ведомства обращаться напрямую в суд с подобными исками законодательно не закреплено — это могут сделать представители лечебных и лечебно-профилактических учреждений. А прокурор просто обязан участвовать в процессе. На практике обычно происходит иначе.

«Как правило, суды удовлетворяют подобные иски, однако в некоторых случаях отказывают со ссылкой на отсутствие в процессуальном законодательстве прямого указания на право прокурора предъявлять административные иски данной категории», — говорится в сообщении.

В Госдуме пояснили необходимость принятия изменений, в частности, тем, что многие лица в настоящее время уклоняются от лечения. Фактически вносятся изменения только в Кодекс об административном судопроизводстве, которые устраняют коллизию.

21 февраля прокурор России Юрий Чайка во время совещания в Туле высказал мнение о том, что за последние два десятилетия в работе отечественных следователей произошла деградация.

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