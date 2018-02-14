ФСБ передумали давать еще больше полномочий

Законопроект, предоставляющий Федеральной службе безопасности (ФСБ) право расследовать дела в отношении спецсубъектов (прокуроров и следователей), отозван из Госдумы автором — сенатором Алексеем Александровым. Об этом со ссылкой на председателя думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева сообщает «Интерфакс».

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О законопроекте стало известно 14 февраля, агентство «Росбалт» узнало о работе над документом из ответа прокурора Николая Винниченко на запрос Василия Пискарева.

Авторы законопроекта предлагали дать ФСБ право заводить дела на прокуроров, руководителей следственных органов, следователей и адвокатов «вне зависимости от категории преступлений». В настоящее время такими полномочиями наделен исключительно Следственный комитет (СК) России.

Кроме того, поправки предусматривают возможность передачи следственным органам ФСБ «для производства предварительного расследования любых уголовных дел», при этом спецслужба не должна мотивировать свое требование.

ФСБ расследовала уголовное дело главы управления собственной безопасности СК Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и замглавы московского управления СК Дениса Никандрова, обвиняемых в получении 500 тысяч евро за освобождение из-под стражи Андрея Кочуйкова (Итальянец), подручного вора в законе Захара Калашова, известного как Шакро Молодой.

В компетенцию СК входит расследование уголовных дел в отношении своих сотрудников, однако в Генпрокуратуре решили передать данное дело в ведение ФСБ для соблюдения принципа объективности.

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