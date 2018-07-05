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Игорь Сечин встретился с руководителем Тюменской области Александром Моором

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Игорь Сечин

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» Игорь Сечин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области Александром Моором. На встрече рассматривались вопросы, связанные с деятельностью компании на территории Тюменской области и реализацией социальных проектов.

По итогам встречи стороны подписали дополнительное соглашение о финансировании в 2018 году социальных проектов Тюменской области. Средства «Роснефти» будут направлены на развитие социальной инфраструктуры области, поддержку учреждений здравоохранения, образования, детских домов, общественных организаций коренных народов Севера, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов-нефтяников. ПАО «НК «Роснефть», являясь одной из крупнейших компаний России, неизменно уделяет повышенное внимание развитию взаимовыгодных отношений с регионами присутствия, активно участвует в реализации социальных проектов на территории своей производственной деятельности.

Компания с 2014 года успешно реализует инвестиционный проект развития группы Уватских месторождений, стабильно увеличивает объемы нефтедобычи, обеспечивает поступления значительных сумм налогов в консолидированный бюджет области, наращивает объем инвестиций в проект и создает новые рабочие места. ООО «РН-Уватнефтегаз», ключевое предприятие Группы «Роснефть», работающее на Уватских месторождениях, в 2017 году добыло более 9,5 миллионов тонн нефти и перечислило в бюджет области более 8 миллиард рублей налоговых платежей.

НК «Роснефть» активно способствует развитию местных предприятий, привлекая их в качестве поставщиков и подрядчиков в рамках закупочных процедур Компании. С 2015 года с предприятиями Тюменской области заключены договоры на поставку материально-технических ресурсов, выполнение работ и оказание услуг на общую сумму около 118 миллиардов рублей. В настоящее время 239 организаций области имеют действующую аккредитацию на участие в закупочных процедурах ПАО «НК «Роснефть», из них 187 — субъекты малого и среднего предпринимательства.

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