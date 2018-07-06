Центробанк ввел временную администрацию в страховую компанию «Опора»

Центробанк РФ с 6 июля ввел временную администрацию в СК «Опора», сообщили в страховой компании.

В сообщении регулятора, которое привели в этой связи Banki.ru, пояснялось, что решение было принято «в связи с неисполнением страховщиком предписаний Банка России надлежащим образом, а именно несоблюдением требований к финансовой устойчивости и платежеспособности в части нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов».

До устранения выявленных нарушений, на которое компании отведен пятидневный срок, приостановлено действие ее лицензий на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; на осуществление добровольного имущественного страхования; на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров; на осуществление перестрахования.

Как сообщалось ранее, страховая компания приняла решение отказаться от страховых лицензий с 28 июня, при этом прекращение страховой деятельности СК «Опора» привело к нарушению текущей финансовой устойчивости компании.

В сообщении пресс-службы СК «Опора» отмечается, что обязательства компании были урегулированы путем передачи страхового портфеля. Передача всего страхового портфеля и, соответственно, всех ликвидных активов закономерно привела к нарушению нормативов финансовой устойчивости, отметили в СК «Опора».

Однако, при этом сохранился неурегулированный случай со страховым возмещением «Центрально-черноземной плодово-ягодной компании» (ЗАО «ЦЧПЯК»). Клиент застраховал урожай на сумму 204 миллиона рублей и позже обратился за получением страхового возмещения. В свою очередь в «Опоре», посчитали действия клиента мошенническими и обратились в суд.