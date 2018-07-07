Таджичка вогнала в сына-младенца десять иголок ради возвращения мужа

Правоохранительные органы Таджикистана задержали женщину, втыкавшую иголки в тело собственного сына. Об этом в субботу, 7 июля, сообщается на сайте МВД республики.

Как отмечается, сотрудники милиции задержали 26-летнюю жительницу района Рудаки на западе страны. Женщина вогнала в своего девятимесячного сына 10 металлических иголок. По информации следствия, она сделала это для того, чтобы ее 30-летний супруг, находящийся на заработках в России, вернулся домой.

Согласно сведениям судебно-медицинской экспертизы, малолетний ребенок получил тяжкий вред здоровью. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье 110 части 1 Уголовного кодекса Таджикистана («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Задержанной грозит до восьми лет тюрьмы.

5 июля сообщалось, что задержанная обратилась к врачам самостоятельно. Рентген-обследование позволило обнаружить иглы в черепной части головы ребенка, нижней части носа, в шее и в грудной клетке. Медики указали, что если бы малыш самостоятельно проглотил иглы, то они повредили бы внутренние органы и застряли в желудочно-кишечном тракте.

Аналогичный случай произошел в январе 2018 года в Узбекистане. Тогда врачи в ходе девятичасовой операции вынули из тела 11-месячного ребенка 13 иголок. Специалисты предположили, что иглы в тело младенца попали не без участия постороннего человека.

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