Трамп нашел виновного в подрыве сделки с Северной Кореей

Китай может проводить подрывную работу по срыву сделки между США и Северной Кореей. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter.

«Я уверен, что [лидер Северной Кореи] Ким Чен Ын с уважением отнесется к условиям подписанного нами договора и, что более важно, к нашему рукопожатию. Мы договорились о ядерном разоружении Северной Кореи. Но вот Китай, с другой стороны, может оказывать негативное влияние из-за нашей позиции по китайской торговле. Надеюсь, это не так!» — сообщил политик.

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Трамп и Ким Чен Ын 12 июня провели первый двусторонний саммит и подписали по его итогам документ. Американский лидер назвал его «важным, всеобъемлющим и подробным», а также способным решить «большую и опасную проблему». В свою очередь, Ким Чен Ын поблагодарил Трампа за историческую встречу и заявил, что стороны решили «оставить прошлое позади». По его словам, теперь «мир увидит великие изменения».

Отношения Вашингтона и Пекина обострились в 2018 году после того, как США заявили о введении протекционистских мер, коснувшихся товаров из Китая. Одной из причин ограничений стал высокий уровень торгового дефицита. В ответ Китай принял меры в отношении импорта из США, что вызвало недовольство в Вашингтоне.

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