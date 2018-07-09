В Казахстане за выходные утонули 20 человек

В водоемах Казахстана за минувшие выходные утонули 20 человек. Об этом в понедельник, 9 июля, сообщает InformBuro.

Пресс-секретарь Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел республики Руслан Иманкулов назвал эти цифры пугающими. Отмечается, что пять человек утонули в Восточно-Казахстанской области, по трое — в Кызылординской и в Карагандинской, по двое — в Северо-Казахстанской и в Акмолинской.

Еще по одному человеку погибли в Алматинской, Костанайской, Западно-Казахстанской областях, в Астане и в Алма-Ате. В Комитете по чрезвычайным ситуациям указали, что все погибшие купались в не предназначенных для этого местах.

5 июля сообщалось о студенте из пакистанского города Карачи, который в попытке продемонстрировать родным, что не боится воды, упал в бурный поток и утонул. Спасателям удалось извлечь его тело из водоема в 50 километрах от места происшествия.

В июне в Черном море при спасении девушки погибли два студента Абхазского государственного университета. Молодые люди бросились в водоем и спасли однокурсницу, однако не смогли самостоятельно выплыть из центра водной воронки и утонули.

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