Вдова нобелевского лауреата вырвалась на свободу после семи лет домашнего ареста

Вдова лауреата Нобелевской премии мира, китайского правозащитника Лю Сяобо смогла покинуть страну после более семи лет домашнего ареста. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, 57-летняя Лю Ся направляется в Германию. Она вылетела утром во вторник, 10 июля, на самолете авиакомпании Finnair. Ожидается, что поэтесса сначала прибудет в Финляндию и уже оттуда вылетит в Берлин. Брат женщины написал в соцсетях, что она уехала в Европу, чтобы «начать новую жизнь». Он не привел никаких подробностей, но поблагодарил всех за поддержку.

Поэтесса находилась под домашним арестом с 2010 года, когда ее мужу была присуждена Нобелевская премия. Китайские власти заявляли, что никто не удерживает Лю Ся против воли. По словам друзей женщины, после многих лет ограничения свободы у нее развилась депрессия, и она не может засыпать без лекарств.

Как сообщается, в настоящее время в Германии с визитом находится премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. 9 июля он встречался с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По данным источников в дипломатических кругах, политик во время переговоров обещал, что в скором времени Лю Ся отпустят для лечения.

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Лю Сяобо умер в июле 2017 года в возрасте 61 года в городской больнице города Шэньян, где отбывал заключение за подстрекательство к подрыву государственного строя. По официальным данным, причиной его смерти стал запущенный рак печени, вызвавший множественное поражение внутренних органов.

Мужчина преподавал филологию в университете. Во время протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году он вернулся из США, где в тот момент был в командировке, поддержал акции, но при этом убеждал студентов и их сторонников мирно разойтись во избежание лишних жертв. Был арестован и провел полгода в тюрьме, но после признания своих ошибок освобожден.

В 1996 году его вновь заключили под стражу как диссидента и отправили в исправительный лагерь. В 2008 году Лю Сяобо подписал Хартию-08 c требованием демократических реформ, его арестовали и приговорили к 11 годам заключения, после чего ему присвоили Нобелевскую премию мира в 2010 году.

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