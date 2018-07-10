РМК создаст единственное в России производство медной фольги

Русская медная компания (РМК) планирует организовать на площадке «Кыштымского медеэлектролитного завода» (ЗАО «КМЭЗ», город Кыштым, Челябинская область, входит в группу РМК) единственный в России цех по производству медной электролитической фольги. Об этом РМК объявила 9 июля 2018 года в рамках IX Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая проходит в Екатеринбурге.

Свою оценку новому проекту дали заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, ознакомившись с ним во время обхода экспозиции выставки. О проекте гостям рассказал председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

«Такая медная продукция очень нужна, — заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак. — Мы буквально перешли на соседний стенд — и увидели потенциальных потребителей этих медных технологий. Российские предприятия будут работать в кооперации, продукция будет востребована на российском и мировом рынке, это очень важно».

По словам председателя совета директоров РМК Игоря Алтушкина в первую очередь производство медной фольги на Кыштымском медеэлектролитном заводе должно закрыть потребности российского рынка. «В перспективе мы рассматриваем возможность поставок этого высокотехнологичного продукта с высокой добавленной стоимостью на рынки Европы и Азии»», — подчеркнул он.

В настоящее время электролитическая медная фольга очень востребована и широко применяется в современных высокотехнологичных производствах для изготовления печатных плат любого класса сложности для электроники и приборостроения (от смартфонов и бытовой техники до систем управления вооружением и авиастроения), а также для выпуска литий-ионных аккумуляторов.

КМЭЗ планирует выпускать медную электролитическую фольгу толщиной от 9 до 105 микрон в соответствии с международным стандартом IPC-4562. Фольга будет отгружаться в рулонах шириной от 200 до 1340 миллиметров.

Как ожидается, мощность будущего производства составит одну тысячу тонн медной электролитической фольги в год с возможностью увеличения в зависимости от потребности рынка. Инвестиции в проект оцениваются в три миллиарда рублей.

Пусконаладочные работы на оборудовании в новом цехе запланированы на лето 2019 года. На проектную мощность производство выйдет в 2020 году. Новое производство позволит создать на предприятии дополнительно 100 высокотехнологичных рабочих мест.

Русская медная компания — многопрофильный вертикально интегрированный холдинг, объединяющий более 30 предприятий. Производственные активы группы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской и Новгородской областях, а также в Республике Казахстан. Горнодобывающие и металлургические активы РМК осуществляют полный цикл производства — от добычи и обогащения руды до выпуска продукции — медного концентрата, медных катодов и медной катанки, а также цинкового концентрата, аффинированного золота и серебра.

Производственные мощности РМК позволяют выпускать более 220 тысяч тонн медных катодов и 235 тысяч тонн медной катанки в год. Объем инвестиций РМК с 2004 года в России составил порядка 3,5 миллиарда долларов, в Республике Казахстан — порядка 885 миллионов долларов.