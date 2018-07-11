Число арестантов в сети резко увеличилось

Модераторы популярных соцсетей удалили сотни аккаунтов, которые незаконно использовали заключенные. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, количество заблокированных страниц за последние несколько лет увеличилось втрое. Если в 2015 году модераторы удалили 152 профиля, то в 2017 году цифра увеличилась до 527 аккаунтов.

Как утверждают эксперты, у многих заключенных есть активные профили в большинстве крупных соцсетей, включая Facebook, Instagram и YouTube. Использование этих ресурсов на территории тюрьмы значительно усложняет работу надзирателям, так как они не могут в полной мере контролировать взаимодействие арестантов с внешним миром. Кроме того, преступники с помощью социальных сетей могут наносить вред жертвам и даже угрожать национальной безопасности.

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Специалисты уверены, что такая плачевная ситуация связана с отсутствием необходимого персонала и нежеланием администрации тюрем решать проблему.

В апреле этого года в сети прославился американский заключенный Тайлер Баррис, которому удалось получить доступ к Twitter из тюрьмы. Мужчина сразу объявил себя богом электроники и начал оскорблять обидчиков.

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