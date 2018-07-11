Российские коллекторы пригрозили семье заразить детей СПИДом

Екатеринбургские коллекторы пригрозили многодетному отцу заразить его малолетних детей. Действиями работников уже заинтересовались сотрудники Следственного комитета России (СКР) и МВД, передает РЕН ТВ.

«Договор твоего мужа продают нам, у вас сутки найти деньги. Если нет, начну бить по семье родственников, друзей. Будем им ломать жизни, чтобы они за вас страдали», — процитировала коллекторов жена должника.

От мужчины требовали погашения в двухнедельный срок суммы, равной его зарплате, — 30 тысяч рублей. Шесть лет назад он взял в банке кредит, но просрочил выплаты, так как потерял работу и долго не мог найти новую.

В семье должника воспитывается трое детей.

В сентрябре 2017 года был арестован петербургский коллектор Рустам Мавлютов. По данным следствия, в составе организованной группы он вымогал деньги у микрофинансовых организаций и граждан, не имеющих никакого отношения к долговым обязательствам: рассылал заемщикам траурные фотографии их детей.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!