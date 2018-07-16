Кубанские силовики приняли журналистов за террористов и два дня гонялись за ними

В течение двух дней силовики следили за главным редактором издания Moloko+ Павлом Никулиным и журналисткой Софико Арифджановой, которые приехали в Краснодар на презентацию нового номера своего журнала в центре «Типографиz». Об этом писал Никулин в своем https://t.me/moloko_plus/1929" target="_blank">Telegram-канале.

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Преследование журналистов началось из-за анонимного доноса. Информатор полицейских утверждал, что на мероприятии «планируется осуществлять подготовку экстремизма, терроризма и употребления наркотических веществ».

В субботу, 14 июля, неизвестные, представившиеся сотрудниками уголовного розыска, задержали Арифджанову вместе с волонтером «Типографии» Анастасией Кхухуренко. Из ОВД их отпустили, только когда девушки в письменной форме пообещали не заниматься экстремизмом. На следующий день люди в масках и с газовыми баллончиками напали на Никулина и Арифджанову с криками «Хэллоу, Украина!»

«За мной погнался один мужчина. У меня был рюкзак с вещами, в итоге меня догнали, толкнули в сторону забора и залили газом. Они, очевидно, боялись бить», — сообщал Никулин, добавив, что в лицо Арифджановой так же распылили содержимое баллончика. Оба получили химические ожоги роговиц, и обратились в полицию по факту нападения.

Во время презентации журнала вечером в воскресенье, 15 июля, в зал пришли полицейские и попытались сорвать мероприятие. Они забрали весь тираж издания, но выступить перед собравшимися журналистам удалось.

Moloko plus — контркультурный журнал о насилии, который начал издаваться в 2016 году. За это время вышло три выпуска: о наркотиках, терроризме и религиозной нетерпимости.

За последние два года в Краснодарском крае было совершено шесть нападений на политических активистов, журналистов и экологов: их избивали, преследовали, портили имущество и оборудование, сообщает «Радио Свобода». Большинство нападавших не были найдены и наказаны.

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