Россиянам рассказали о количестве праздников в 2019 году

Минтруд России подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2019 году в связи с праздниками. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Новогодние праздники продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Выходные дни 5 и 6 января 2019 года, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, перенесут на 2 и 3 мая соответственно. Также день отдыха 23 февраля, который совпадает с субботой, планируется перенести на 10 мая.

Россияне также будут отдыхать с 23 по 24 февраля, с 8 по 10 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая, 12 июня и со 2 по 4 ноября.

Отмечается, что перенос выходных предлагается для рационального планирования рабочего времени и учета интересов граждан по созданию условий для полноценного отдыха.

7 июля стало известно, что россиянам планируют добавить один оплачиваемый выходной для прохождения планового медицинского обследования, которым можно воспользоваться раз в три года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



