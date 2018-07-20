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Американские моряки посмотрели на женщин и захотели носить бороды

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Мужчины, служащие в Военно-морских силах США, попросили разрешить им носить бороды. Об этом сообщает New York Post.

По информации издания, ранее служащим в рядах Военно-морских сил женщинам разрешили носить прическу «конский хвост» и локоны, несмотря то, что долгое время уставом запрещалось распускать волосы.

Сразу после этого мужчины-военнослужащие в социальных сетях попросили руководство разрешить им отращивать бороды. Хештег #WeWantBeards в Facebook перепостили тысячи раз. Бороды в американском военном флоте запрещены с 1984 года по соображениям безопасности: они могут помешать правильно надеть дыхательный аппарат и защитную маску во время пожара.

Руководство военно-морских сил отмечает, что эти нормы все еще действуют и меняться не будут, поскольку их соблюдение важно для безопасности и поддержания профессионального внешнего вида.

Как отметил офицер Тревис Райдер, разрешение носить бороды повысит моральный дух мужчин, так же как это произошло с «конским хвостом» и женщинами. Он отметил, что бороды и обувь более высокого качества — это те вещи, которые могут сделать мужчин-военнослужащих счастливее.

Сейчас морякам разрешают носить бороды по религиозным причинам или при условии, что состояние кожи не позволяет им бриться.

Ранее бородатые пользователи соцсетей запустили флешмоб с целью сфотографировать себя так, чтобы создалось впечатление отсутствия лица. Многих юзеров такие фотографии напугали.

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