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VG Cargo GmbH за десять лет увеличила объемы бизнеса в шесть раз

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В 2018 году логистическая компания VG Cargo GmbH, принадлежащая российскому бизнесмену и девелоперу Александру Удодову, планирует обработать 83-90 тысяч тонн авиагрузов, что на 10 процентов больше, чем в 2017 году. Об этом «Ленте.ру» заявил сам Удодов.

По его словам, в настоящее время VG Cargo GmbH обрабатывает в шесть раз больше грузов, чем десять лет назад, что позволяет компании входить в число лидеров на европейском рынке обработки авиагрузов в своем сегменте.

Как отмечают многие отраслевые эксперты, рынок грузоперевозок в Европе в последние годы показывает высокую динамику развития, в том числе и в текущим сезоне. В частности, по мнению директора Международной ассоциации воздушного транспорта Александра де Жюньяка, «спрос на грузовые авиаперевозки в 2018 году поднимется на 4-5 процентов».

По словам Удодова, VG Cargo GmbH находится в общеевропейском тренде, предоставляя комплексные услуги, в том числе по обработке, хранению, таможенному оформлению и безопасности авиагрузов, а также обслуживанию экспресс-посылок и почтовых отправлений.

На сегодняшний день компания является монополистом по обработке авиагрузов в аэропорту «Франкфурт-Хан», а также активно работает в крупнейшем немецком аэропорту «Франкфурт-на-Майне». Аэропорт «Франкфурт-Хан» расположен в 120 километрах от Франкфурта и Люксембурга. Он больше известен как грузовой, но принимает и пассажирские рейсы, в частности, является базой для крупнейшей бюджетной авиакомпании в Европе Ryanair. Аэропорт работает круглосуточно, что является редкостью для европейских грузовых авиатерминалов и дает VG Cargo значительное конкурентное преимущество за счет ускорения обработки.

Александр Удодов отметил также, что развитию его компании помогает выбранная стратегия, базирующаяся на «на развитии собственных складских мощностей и инвестициях в современную систему безопасности». Так, первый склад был открыт в 2007 году, а уже через девять лет общая площадь складских помещений составила около 35 тысяч квадратных метров. Расширился и штат сотрудников — с семи до ста человек. В 2015 году VG Cargo получил сертификат соответствия международному стандарту безопасности TAPA (Transported Asset Protection Association), для того, чтобы иметь право работать с дорогостоящими грузами.

Кроме того, компания обладает всеми необходимыми разрешительными документами для прохождения грузов в особом режиме на немецкой таможне, в частности, сертификат Авторизованного Экономического Оператора (АЭО).

На родине известность Александру Удодову принесли его проекты строительства торговых комплексов, как в Москве, так и в регионах. В частности, галереи премиум-класса «Гименей» и «Якиманка, 26». В Курской области Удодов с 2015 года развивает импортозамещающее производство шампиньонов — его компания «Грибная радуга» производит до 7 тысяч тонн грибов, а в конце 2018 года объем продукции достигнет 17 тысяч тонн в год. В сентябре 2018 года на Кубани откроется возводимый Удодовым современный бальнеологический курорт «Термы», который сможет принимать около пяти тысяч посетителей круглый год.

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