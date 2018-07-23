В Израиле камень из Стены Плача обрушился на молящихся женщин

В одном из самых популярных туристических мест Израиля — на молитвенной площадке у Стены Плача — древний каменный блок обрушился на женскую сторону молитвенной зоны, которую посещают жительницы страны, туристки и паломницы. Об этом сообщает Newsru.co.il.

Камень упал рядом с молящимися женщинами, никто из них не пострадал. Прибывшие к Стене Плача сотрудники израильского Управления древности оцепили место падения каменного блока и занимаются оценкой причиненного ущерба.

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Стена Плача (английское название — Western Wall («Западная Стена»), на иврите — Ха-Котель ха-Маарави) — часть древней опорной стены длиной 485 метров вокруг западного склона Храмовой горы в Старом городе Иерусалима. Фрагмент стены уцелел после разрушения Второго Храма римлянами в 70 году нашей эры. Величайшая святыня иудаизма вне самой Храмовой горы (гора в настоящее время находится под контролем палестинцев).

Стена Плача — символ веры многих поколений евреев в возрождение Храма, место паломничества и молитв. Самый ранний источник, связывающий евреев со Стеной, датируется IV веком нашей эры. Молитвенные площадки для мужчин и женщин разделены. У верующих существует обычай оставлять в щелях между каменными блоками записки с просьбами и молитвами.

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