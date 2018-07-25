Канадцы предложили знаковую бейсболку

Итальянский ретейлер товаров класса люкс LuisaViaRoma и бренд Dsquared2, основанный канадскими дизайнерами Дином и Дэном Кейтенами, совместно выпустили эксклюзивный аксессуар. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 25 июля.

Новинка — черная бейсболка-унисекс с крупной объемной надписью Icon, выполненной золотой нитью. На тыльной стороне вышито название бренда. Бейсболка будет продаваться исключительно на сайте LuisaViaRoma по цене 10 331 рубль.

Фото: LuisaViaRoma 1 /3

Бренд Dsquared2 основан в 1994 году в Милане братьями-дизайнерами из Канады Дином и Дэном Кейтенами. Марка выпускает одежду, аксессуары и парфюмерию. В разное время с ним сотрудничали такие музыканты, как Ленни Кравиц, Джастин Тимберлейк, Рики Мартин и Робби Уильямс. Кроме того, дизайнеры создали более 150 нарядов Мадонны и ее танцоров для мирового турне Don’t Tell Me в 2002 году.

LuisaViaRoma — итальянский ретейлер, торгующий одеждой и обувью люксовых и премиальных брендов. Основан во Флоренции в 1930 году, с 1999-го занимается интернет-коммерцией. На сайте компании представлены коллекции более 600 известных модных домов и молодых брендов. В мае 2018 года американский музыкант, автор песен, танцор и актер Джейсон Деруло выпустил для ретейлера капсульную коллекцию высоких кроссовок.

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