В России подорожает электричество

Минпромторг готовится ввести новый утилизационный сбор на газовые турбины, пишет «Коммерсантъ». Это приведет к подорожанию оборудования и, как следствие, электроэнергии для населения.

Изменения будут внесены в закон «Об отходах производства и потребления». Они предусматривают специальный сбор на утилизацию газовых турбин мощностью до 32 мегаватт. Взиматься он будет с производителей, но для отечественных предусмотрена компенсация в виде бюджетных субсидий. К тому же, поступления от сбора планируется направлять в специальный фонд поддержки российских машиностроителей.

Сам размер сбора в законопроекте, который направлен на согласование, не указан, но источники издания говорят, что он будет составлять семь процентов.

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Опрошенные газетой министерства придерживаются разных позиций относительно влияния реформы на стоимость электричества для россиян. В Минпромторге считают, что введение сбора почти не отразится на ценах. Минэнерго, напротив, полагает, что сбор «увеличит стоимость оборудования, что в сложившихся тарифных условиях непременно ляжет на плечи потребителей».

При этом, отмечают в ведомстве, новая мера поддержки вряд ли приведет к востребованности российских производителей турбин при госзакупках.

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