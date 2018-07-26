Черчесов оценил переход Головина в европейский клуб

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался по поводу перехода полузащитника ЦСКА Александра Головина в «Монако». Его слова приводит ТАСС.

«Каждый из нас где-то начинал, Саша Головин в их числе. Я рад за него, что он показал такой прогресс, когда-то попал в хорошую команду ЦСКА. Он играет определенную и важную роль в нашей сборной, я рад, что он сделал этот непростой шаг. Надеюсь, что он воспользуется своим шансом», — заявил Черчесов.

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По словам тренера, трансфер Головина является звонком для других европейских команд, что на российских футболистов можно рассчитывать.

Головин должен стать игроком «Монако» в ближайшие дни. Контракт с футболистом будет заключен после того, как он пройдет медосмотр.

В составе сборной России Головин остановился в шаге от полуфинала домашнего чемпионата мира. В четырех матчах за национальную команду хавбек отличился одним голом и двумя результативными пасами.

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