На Ямале открылся центр для развития медицинского волонтерства

Ресурсный центр добровольчества в сфере здравоохранения открылся в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) на базе регионального Центра медицинской профилактики, сообщает ТАСС.

Медицинскими волонтерами могут стать все желающие независимо от возраста, уровня образования и социального статуса.

По данным пресс-службы губернатора региона, в округе работают более 5 тысяч волонтеров и порядка 170 добровольческих объединений. В частности, члены существующего в регионе движения "Волонтеры Арктики", созданного в 2012 году, принимали участие в экологических мероприятиях на острове Белый в Карском море до 2016 года, а с 2017 года они начали работать на острове Вилькицкого, который также относится к территории округа.

Ранее в июле регион был включен в перечень пилотных субъектов по внедрению Стандарта развития волонтерства в регионах, разработанного Агентством стратегических инициатив, который подразумевает развитие взаимодействия региональных органов государственной власти с социально ориентированными некоммерческими и добровольческими организациями, назначение ответственного лица за развитие волонтерства в регионе и создание совета по вопросам добровольчества.

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