Полиция взяла под охрану производство утвари для РПЦ

В Подмосковье территория художественно-производственного предприятия «Софрино», которое занимается изготовлением утвари для Русской православной церкви, оцеплена полицией, сообщил ТАСС информированный источник.

«На фабрику никого не пускают», — отметил он.

Визит силовиков собеседник агентства связывает с проведением обысков.

По другим данным, на предприятии путем привлечения сотрудников правопорядка лишь усилили охрану на период смены руководства. Об этом сообщил источник «Интерфакс», который подчеркнул, что такая мера принята по просьбе представителя РПЦ.

Сотрудники полиции прибыли на территорию художественно-производственного предприятия «Софрино» в Подмосковье, которое является ключевым производителем предметов церковного обихода для нужд Русской православной церкви. О прибытии полицейских сообщают ТАСС и «Интерфакс», которые по-разному трактуют это событие.

В областном главке МВД по Московской области эту информацию пока не комментируют.

Гендиректор «Софрино» Евгений Пархаев, руководивший предприятием с 1987 года, освобожден от должности патриархом Кириллом 28 июля, сообщается на сайте патриархии.

На прошлой неделе работу Пархаева признали неудовлетворительной на заседании Высшего церковного совета. По словам его делового партнера, руководитель аппарата предстоятеля РПЦ обратился за помощью к начальнику полиции Московской области, чтобы Пархаева помогли отстранить от управления заводом с целью сохранения находящихся там материальных ценностей, пишет «Московский комсомолец».

Исполняющим обязанности гендиректора «Софрино» в понедельник, 30 июля, по данным ТАСС, назначен Григорий Антюфеев — бывший глава столичного комитета по туризму.

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