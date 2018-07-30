Власти Петербурга уличили в сотрудничестве с жуликами

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко раскритиковал комитет по строительству за низкое исполнение адресной инвестиционной программы (АИП), порекомендовав больше не заключать «контрактов с жуликами». Об этом сообщает «Фонтанка».

Как рассказал глава комитета финансов Алексей Корабельников, за полгода в рамках АИП комитет по строительству потратил только 11 миллионов рублей из выделенных 42 миллионов. По словам Корабельникова, это связано с тем, что чиновники заключали контракты с недобросовестными подрядчиками.

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«Меня тревожит ситуация с комитетом по строительству. Из года в год одно и то же звучит. Это стало больше походить на хроническую болезнь, это уже непорядок. Надо разбираться с подчиненными, которые отвечают за госконтракты», — прокомментировал Полтавченко.

Глава Петербурга подчеркнул, что каждое расторжение контракта он воспринимает как экстремальное происшествие. Также Полтавченко пообещал лишить финансирования ведомства, не исполняющие бюджет на 95 процентов.

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