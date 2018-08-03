Россияне стали экономить на одежде

Траты россиян на покупку одежды и обуви в июле снизились на восемь и три процента соответственно. К таким выводам пришли аналитики Сбербанка, выдержки из исследования которого приводит ТАСС.

«Благодаря сезонным скидкам и спецпредложениям число покупок в сегменте одежды выросло за месяц на 13 процента, а средний чек — уменьшился на восемь процентов. Продажи обуви, наоборот, продемонстрировали снижение по числу покупок на 12 процентов, а средний чек здесь стал меньше на три процента», — говорится в исследовании.

Средний чек при покупке одежды в июле составил 2-2,1 тысячи рублей. В Москве, Санкт-Петербурге, Магаданской области и Камчатском крае он достигал 3,6 тысячи.

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Обувь в среднем стоила 1,6-1,7 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге, Калужской, Сахалинской и Томской областях — более 2,6 тысячи.

Несмотря на скидки, магазинам, продающим одежду, удалось увеличить выручку на три процента за месяц. Продавцы обуви, напротив, заработали на 14 процентов меньше, чем в июне.

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