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Американец пережил «внутреннее обезглавливание» и выжил

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Житель США выжил после того, как в результате автомобильной аварии его череп оказался полностью отделен от позвоночника. Об этом сообщает Science Alert.

Инцидент произошел в январе этого года. 22-летний Брок Майстер (Brock Meister) из американского города Плимут, штат Индиана, выпил несколько бокалов пива и решил не садиться за руль. Автомобиль вел его приятель. Из-за темноты и скользкой дороги он потерял управление, машина свалилась в канаву, перевернувшись на бок.

Американец вспоминает, что вылетел в лобовое стекло, но почему-то был уверен, что с ним все в порядке. Его друг не позволил ему самостоятельно передвигаться до тех пор, пока на место не прибыли медики.

Врачи выяснили, что мужчина получил крайне опасную травму — атланто-затылочную дислокацию, или так называемое «внутреннее обезглавливание». Практически во всех известных случаях она оказывалась смертельной.

В настоящее время Майстер все еще испытывает боль в области шеи, но чувствительность и возможность двигать ею уже частично восстановлена.

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