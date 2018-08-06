Для строительства «Петра Великого» применили 250 тонн алюминиевых полуфабрикатов

Для изготовления надстройки корпуса теплохода PV300VD «Петр Великий», строительство которого продолжается на судостроительном заводе «Лотос» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию — прим. «Ленты.ру»), было применено около 250 тонн алюминиевых полуфабрикатов производства компании «Алюминий Металлург Рус». Это первый за последние 60 лет проект строительства отечественного речного круизного лайнера, и Алюминиевая ассоциация способствовала организации кооперации между российскими предприятиями в ходе его реализации. Об этом сообщили в пресс-службе «Русала».

В компании уточнили, что в настоящее время завершено формирование корпуса круизного лайнера, для строительства надстройки которого использовались листы, трубы и полособульбы, изготовленные из алюминиевых сплавов АМГ-61. Алюминиевая надстройка соединена со стальным корпусом биметаллом, состоящим из алюминия и стали. При этом, как говорят в «Русале», основные преимущества применения алюминиевых сплавов при строительстве судна — максимально возможное его облегчение с использованием освободившейся массы для повышения грузоподъемности или улучшения технических характеристик.

«Обновление российского круизного речного флота сегодня особенно актуально, так как в ближайшие 10 лет около половины из 90 существующих судов, как предполагается, могут быть списаны. Поэтому Алюминиевая ассоциация реализует ряд проектов для популяризации внедрения инновационных технологических решений с применением современных алюминиевых сплавов на отечественных судостроительных предприятиях», — отметил председатель Алюминиевой ассоциации Валентин Трищенко.

Проект PV300VD разработан в 2010-2015 годах Морским инженерным бюро по заказу Федерального агентства морского и речного транспорта России в рамках программы «Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 годы». Концепт лайнера спроектирован как «плавучая гостиница» с устройством полноценных балконов-террас, носовым обзорным салоном, «солнечной» палубой из двух частей.