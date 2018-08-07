Россия обвинила Казахстан в поставках поддельной продукции

Россельхознадзор зафиксировал рост фальсификата продукции, поставляемой из Казахстана в Россию. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По утверждению российской стороны, поставляемая продукция приходит с нарушением требований к маркировке и с недействительными фитосанитарными сертификатами либо вообще без них. Только за июль 2018 года из Казахстана поступило около 70 тысяч тонн подкарантинной продукции, а в ходе проверок выявлено 137 случаев нарушений фитосанитарных требований Евразийского экономического союза и РФ.

В надзорном ведомстве сообщили, что неоднократно обращались к казахской стороне с просьбой устранить упомянутые нарушения и не допускать их в будущем. Также российская сторона предлагала провести встречи для обсуждения сложившейся ситуации, однако пока не получила ответа.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор за три года с момента введения продуктового эмбарго уничтожил более 26 тысяч тонн продукции из государств, попавших в российский санкционный список.

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