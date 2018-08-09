В Израиле испугались международного конфликта из-за крокодилов

Власти Израиля опасаются международного конфликта из-за сбежавших крокодилов. Об этом сообщает Sky News.

Животные около 20 лет назад были доставлены в долину реки Иордан, которая разделяет Израиль и Западный берег реки Иордан — часть Палестинской автономии. Предполагалось, что они станут привлекать туристов в этот район, но эти планы не сбылись из-за конфликтов между израильтянами и палестинцами.

Как сообщает телеканал, крокодилы продолжают жить и постоянно плодиться на закрытой ферме. Существуют опасения, что в районе в скором времени могут оказаться тысячи животных.

«Я не хочу думать, что произойдет, если крокодилы сбегут и попадут в реку Иордан — это спровоцирует международный конфликт», — отметил председатель регионального Совета долины реки Иордан Давид Элхаяни.

Сейчас на ферме остается один работник, который кормит крокодилов, но его усилий недостаточно, чтобы удержать животных. Из-за последнего побега, в котором приняли участие 70 рептилий, потребовалось организовать трехдневную охоту.

Офис правительства Израиля по координации деятельности на спорных территориях сообщил, что ищет пути решения проблемы, чтобы не допустить крокодилов до реки Иордан.

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