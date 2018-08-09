Власти Подмосковья организовали семинары для трудовых мигрантов

Семинары для трудовых мигрантов по проблемам социальной адаптации и культурной интеграции в российское общество проведут в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 9 августа.

«Практика показывает, что не все трудовые мигранты, приезжая в Россию, могут быстро интегрироваться в современное российское общество, хорошо подкованы юридически и обладают высоким уровнем знания русского языка. Также не все компании, ведущие свою деятельность на территории Московской области, знакомы с тонкостями миграционного законодательства», — сказала министр правительства по социальным коммуникациям Ирина Плещева, комментируя эту инициативу.

По ее словам, учебные мероприятия помогут облегчить коммуникацию между трудовыми мигрантами и подмосковными жителями. Также это поможет выявить актуальные проблемы, с которыми сталкиваются приезжие, добавила она.

Всего в текущем году запланировано 10 семинаров, два из которых уже состоялись в Подольске и Балашихе. В мероприятиях также принимают участие представители общественных объединений и диаспор, работодатели. Эксперты, в частности, рассказывают слушателям о тонкостях российского законодательства, медицинском обслуживании.

