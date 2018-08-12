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Дональд Трамп на присяге планировал заменить Библию книгой о бизнесе

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп планировал принести президентскую присягу на книге о бизнесе собственного сочинения. Об этом сообщает Slate.

Издание ссылается на книгу бывшей сотрудницы Белого дома Омаросы Маниголт-Ньюман (Omarosa Manigault Newman), где та рассказывает о своем опыте сотрудничества с нынешним главой американского государства. Она занимала пост директора по коммуникациям управления Белого дома по связям с общественными организациями и населением.

По воспоминаниям Маниголт-Ньюман, перед инаугурацией Трамп захотел заменить книгу, на которой вступающий в должность глава государства клянется защищать интересы своей страны. «Он спросил меня: "Омароса, что ты думаешь о том, что я принесу присягу на "Искусстве сделки"?"» — пишет бывшая сотрудница аппарата. Женщина переспросила его, собрался ли он заменить собственной книгой Библию, на что Трамп ответил утвердительно. «"Искусство сделки" — бестселлер!» — якобы сказал он.

Со слов автора книги, таким образом глава государства планировал увеличить продажи своей книги, а также получить артефакт в виде «памятной инаугурационной копии». В итоге Трамп обратил диалог в шутку, но Маниголт-Ньюман уверена, что на самом деле он был серьезен в своем намерении.

Ранее сообщалось, что бывшая сотрудница администрации уличила президента США в поедании секретных записок. Из опубликованных фрагментов книги Маниголт-Ньюман следует, что она однажды застала Трампа жующим кусок бумаги. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс выступила с заявлением, что воспоминания бывшего директора по коммуникациям лживы.

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