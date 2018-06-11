Названа вредная привычка Трампа

Президент США Дональд Трамп любит рвать на мелкие кусочки официальную документацию, которую потом склеивают скотчем сотрудники Белого дома. Об этом пишет газета «Политико» со ссылкой на бывших работников канцелярии.

Они рассказали, что американский лидер по привычке рвет важные документы, которые по закону должны находиться в архиве. Сотрудникам Белого дома приходится склеивать кусочки бумаги, чтобы их не обвинили в нарушении законодательства. «Иногда бумаги просто рвут посередине, но иногда они были разорваны так мелко, что выглядели как конфетти», — рассказал один из работников администрации президента.

По их словам, никто не может уговорить Трампа отказаться от этой привычки. Бывшие сотрудники Белого дома отметили, что при бывшем президента Бараке Обаме вся документация отправлялась в целости в Национальный архив.

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