Трампа уличили в поедании секретной записки

Американский президент Дональд Трамп съел записку с важной информацией. За этим занятием его якобы застала бывшая директор по коммуникациям управления Белого дома по связям с общественными организациями и населением Омароса Маниголт-Ньюман. Свои воспоминания она описала в книге, выдержки из которой опубликовала газета The Washington Post.

Маниголт-Ньюман утверждает, что в начале 2017 года, зайдя в Овальный кабинет, заметила как Трамп жует кусок бумаги. «Трамп всегда был гермофобом. Я была шокирована, когда увидела, как он жевал и проглатывал бумагу. На ней, скорее всего, было что-то очень, очень, деликатное», — предположила она.

Как отмечает газета, Трамп в этой книге представлен как самовлюбленный человек и расист. А пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс объявила, что том «наполнен ложью и ложными обвинениями»

В начале июня 2018 года газета Politico со ссылкой на бывших работников канцелярии сообщила, что Трамп любит рвать на мелкие кусочки официальную документацию, которую потом склеивают скотчем сотрудники Белого дома. По закону, такие документы должны храниться в архиве. «Иногда бумаги просто рвут посередине, но иногда они были разорваны так мелко, что выглядели как конфетти», — рассказывал один из источников.

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