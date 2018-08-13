Президент Туркмении расстрелял мишени, расписался на них и сдал в музей

Хроника Туркменистана / YouTube

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в боевых учениях, приуроченных ко Дню пограничника, отмечаемому в стране 11 августа. Кадры с учений опубликовала «Хроника Туркменистана».

Государственное информационное агентство ТДХ отметило, что вместе с Бердымухамедовым за стрелковое оружие взялись руководители военных и правоохранительных органов Туркмении.

«Точное попадание в цель по четырем мишеням верховным главнокомандующим стало ярким подтверждением искусного владения боевым оружием. По просьбе военнослужащего президент Гурбангулы Бердымухамедов оставил автограф на мишенях и передал на хранение в музей Государственной пограничной службы», — сообщило ТДХ.

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Президент Туркмении известен своими талантами. В июне Бердымухамедов собрал гоночную машину на основе собственных чертежей, а месяцем ранее принял участие в гонках на раллийных автомобилях и выиграл заезд у профессионального гонщика. Также глава государства уделяет внимание обороноспособности страны — в январе он проинспектировал одну из пограничных застав страны, прибыв туда на огромном тюнингованном пикапе. Также Бердымухамедов умеет играть в баскетбол на велосипеде.

В июле, находясь в отпуске, Бердымухамедов решил посвятить себя творчеству — президент Туркмении начал писать стихи, а затем записал со своим внуком рэп собственного сочинения. Весной глава государства сделал подарок всем жительницам Туркмении, перепев песню «Каракум» советской группы «Круг».

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