Президент Туркмении ушел в отпуск и взялся за стихи

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов отправился в отпуск, в ходе которого решил заняться художественным творчеством и спортом вместе со своим внуком Керимгулы. Об этом сообщает «Хроника Туркменистана».

Как отмечает правительственный информационный ресурс Turkmenportal, президент проводит отпуск в национальной туристической зоне «Аваза». Бердымухамедов и его внук уделили время физическому развитию, после чего глава государства взялся за стихи.

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Творческий процесс лидера страны зафиксировали камеры туркменского телевидения. «Спорт! Туркменистан! Прекрасная Аваза! Простирается Шелковый путь от Амулья до Хазара! Звонкий голос спорта! Туркменистан, Аваза — обители счастья!» — именно с этих слов начинается стихотворение Бердымухамедова.

Президент продекламировал свое произведение внуку, после чего порекомендовал 16-летнему молодому человеку творчески перевести стихотворение на английский язык. Керимгулы незамедлительно приступил к работе и успешно справился с заданием. При этом глава государства провел с внуком работу над ошибками — Бердымухамедов-старший научил юношу произносить название страны с необходимым пафосом.

После этого Керимгулы принялся сочинять музыку на слова стихотворения деда. «Прослушав первые аккорды, глава государства отметил своеобразие мелодии и дал ряд советов относительно дальнейшей проработки ее главного мотива, тональности и ритма», — говорится в сообщении Turkmenportal.

Гурбангулы Бердымухамедов известен своими неисчислимыми талантами. В июне лидер Туркмении собрал гоночную машину на основе собственных чертежей, а месяцем ранее принял участие в гонках на раллийных автомобилях и выиграл заезд у профессионального гонщика. В марте туркменское телевидение продемонстрировало жителям страны видеозапись, на которой глава государства исполняет песню «Каракум» советской группы «Круг».

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