Президент Туркмении проверил боеготовность под музыку из Battlefield

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов проинспектировал одну из пограничных застав страны. Видеозапись опубликована на YouTube-канале «Хроника Туркменистана».

В видеоролике, который сопровождает саундтрек к видеоигре Battlefield, демонстрируется, как Бердымухамедов прибывает на заставу, сидя за рулем огромного тюнингованного пикапа. Для президента были проведены показательные учения, в ходе которых лидеру Туркмении продемонстрировали боевые технические средства, экипировку и оборудование.

В ноябре Бердымухамедов устроил дрифт на BMW M3 во время посещения национального Центра автомобильного спорта. В том же месяце в сети появилось видео, где туркменский лидер продемонстрировал умение играть в баскетбол на велосипеде.

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