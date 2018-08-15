Мать успокаивала двухлетнего курильщика пачками сигарет

dailymail.co.uk

Двухлетний индонезиец из города Сукабуми на острове Ява пристрастился к сигаретам и выкуривает две пачки в день. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Рапи Ананда Памунгкас (Rapi Ananda Pamungkas) научился курить около двух месяцев назад. Сначала он подбирал окурки возле лотка на рынке, где торгует его мать, а мальчики постарше зажигали их для него.

Через несколько дней ребенок стал приставать к покупателям и выпрашивать сигареты у них. Люди давали ему прикурить, чтобы посмотреть на маленького мальчика, который дымит как заправский курильщик.

Теперь мать сама покупает сыну сигареты, чтобы успокоить его. «Если я не даю ему сигареты, он приходит в бешенство», — объясняет она.

В 2010 году в соцсетях получили популярность видео об индонезийце Алди Ризала, который в два года выкуривал до 40 сигарет. В четыре года он бросил курить, после чего растолстел. Ему удалось сбросить избыточный вес лишь к девяти годам.

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