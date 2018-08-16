Турция объявила бойкот iPhone

Турецкие ретейлеры перестали закупать смартфоны iPhone после соответствующего призыва президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, пишет турецкое издание Hürriyet. Так Анкара собирается ответить Вашингтону на введенные санкции и пошлины.

Онлайн-магазин Dogubank отменил уже сделанные заказы на iPhone на октябрь и ноябрь на общую сумму в 50 миллионов долларов. Бойкот распространился и на другую электронику, но в меньших масштабах.

Во многих городах Турции американские телефоны и другие устройства исчезли с полок магазинов. Газета отмечает, что новые заказы «как отрезало ножом».

14 августа Эрдоган призвал жителей Турции отказаться от закупок американских товаров, в первую очередь электроники. Любителям продукции Apple он посоветовал переходить на Samsung. Турецкий президент заявил, что страна может производить товары более высокого качества и не закупать их за границей за иностранную валюту.

Конфликт между странами разразился в конце июля, когда в Турции завели уголовное дело на американского пастора Эндрю Брансона, обвиняемого в поддержке террористов и поддержке попытки государственного переворота. В ответ Вашингтон ввел персональные санкции против министров юстиции и внутренних дел, а также повысил пошлины на турецкие сталь и алюминий. Анкара ответила зеркальными мерами.

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