У Турции появился новый союзник

Турция обзавелась новым союзником на фоне развернувшегося в стране валютного кризиса. По сообщению пресс-службы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Катар пообещал направить в Анкару инвестиции размером в 15 миллиардов долларов.

На личной встрече с турецким лидером эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани заявил о намерении вложить в турецкую экономику 15 миллиардов долларов. Никакой дополнительной информации об инвестиционном пакете предоставлено не было, конкретных проектов стороны не называли.

В ходе встречи лидеры стран также «подтвердили свою приверженность к дальнейшему укреплению отношений между Турцией и Катаром во всех областях».

В начале июня 2017 года Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн и ОАЭ заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Чуть позже бойкотирующие страны передали свои требования для возобновления отношений. По одному из требований, Доха должна была вывести турецкую военную базу со своей территории. Анкара назвала это проявлением неуважения к Турции, тем самым заступившись за Катар.

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