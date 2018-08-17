Раскрыта главная загадка фильма «Начало»

Актер Майкл Кейн объяснил концовку фильма «Начало» режиссера Кристофера Нолана. Об этом сообщает Time.

«Когда я получил сценарий "Начала", я был запутан. И я сказал Нолану: "Я не понимаю, где здесь сон, а где реальность?" — И он ответил: "Ну, если ты есть в сцене, то это реальность"», — рассказал Кейн. В картине он сыграл Майлса, наставника и тестя главного героя.

Персонаж Кейна присутствует и в финальной сцене. Таким образом, концовка происходит в реальности.

С момента выхода триллера в 2010 году поклонники обсуждали открытый финал картины — главной интригой было то, вернулся ли главный герой Кобб (Леонардо Ди Каприо) домой или остался во сне. Отличать сон от реальности помогал вращающийся волчок — если он не падал, значит герой находится во сне. Лента закончилась на том моменте, когда волчок еще крутился, и зрители спорили, упал ли он после титров.

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