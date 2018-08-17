Паша Техник выступит на фестивале «Пост-Фест»

В Санкт-Петербурге в пятый раз пройдет фестиваль «Пост-Фест». Об этом сообщается на странице мероприятия во «ВКонтакте».

Фестиваль состоится в субботу, 18 августа, на крыше бывшего завода на Васильевском острове по адресу Кожевенная линия, 30.

В лайн-апе — больше двух десятков артистов, в том числе Паша Техник, «Психея», «Кирпичи», Ploho, «Курара», «Спасибо» и другие.

Билеты можно приобрести по ссылке.

Мероприятие начнется в 14:00 и продлится до 6 утра 19 августа.

В программе также заявлены перфомансы и театральные акции, скейтборд-контесты и граффити-выставки.