Резиновые кроксы оказались выгоднее биткоинов

Репортер издания New York Times Джек Никас (Jack Nicas) опубликовал в своем аккаунте Twitter диаграмму, на которой показаны изменения цен на биткоины в сравнении со стоимостью акций компании Crocs в течение последних 12 месяцев.

Несмотря на то, что максимальная стоимость этой криптовалюты намного выше максимальной стоимости акции Crocs (в декабре 2017 года она достигла трехкратного размера первоначальной цены), с точки зрения долгосрочных инвестиций последняя оказалась более ценной.

Никас заявил, что вложение в акции Crocs принесло бы больше прибыли, чем криптовалюта. «Давайте отдадим должное пластиковым сапогам: за последний год акции Crocs удвоились!» — написал журналист в следующем посте.

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Ранее в августе американский производитель резиновой обуви Crocs объявил о закрытии собственных заводов и об отставке главного финансового директора. По информации компании, Crocs планирует отдать производство на аутсорсинг и сконцентрироваться на онлайн-продажах и разработке нового дизайна.

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