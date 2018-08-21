Озлобленных белорусов забросали мороженым

В Минске толпу горожан, собравшихся на открытии магазина «Трио», забросали мороженым. Об этом пишет Tut.by.

Открытие магазина состоялось 20 августа. «По техническим причинам у нас открытие было немного не вовремя. Планировали в 16:00, а по факту открыли двери где-то в 17:15. Люди были какими-то озлобленными. Мы хотели вынести мороженое на стол для дегустации, как мы обычно делаем, но нам даже не дали этого сделать, мы не успели. Люди начали хватать мороженое из рук, коробки попадали, кто-то кричал: "Дайте нам, тут дети!". [Первые] посетители начали бросать это мороженое последним и все стали кричать: "Дайте нам!"», — рассказал маркетолог «Трио».

Представитель магазина добавил, что сотрудники сами не ожидали возникновения подобной ситуации. «Мы этого не планировали и не хотели. У нас стояло три дегустационных стола. Мы угощали напитками, чипсами, все было нормально, а мороженое даже не успели вынести. Там была такая толпа, что нам пришлось охрану вызывать», — поведал он.

Работник «Трио» заверил, что в следующий раз руководство магазина не будет указывать время открытия очередной точки, чтобы избежать аналогичной ситуации.

10 августа в сети появилось видео с открытия самого крупного секонд-хенда в белорусском городе Гродно, вызвавшего у местных жителей ажиотаж. Наиболее предприимчивые гродненцы начали собираться у магазина еще накануне вечером, а к моменту открытия у дверей секонд-хенда находилось порядка 200 человек, которые ворвались в магазин сразу после начала работы.

Видео: Hrodna Life / YouTube

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