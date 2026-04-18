Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:55, 18 апреля 2026Мир

Лавров рассказал о просьбе Зеленского по Донбассу

Лавров: Зеленский просил, чтобы жителям Донбасса дали говорить на русском языке
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Сотрудники оперативных служб в Донецке

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский в 2014 году просил, чтобы жителям Донбасса дали право говорить на русском языке. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает RT.

«Специально выписал: "Россия и Украина — братские народы". Лето 2014 года, после Крыма. "Народы, с общей историей и культурой. Если на востоке Украины люди хотят говорить на русском языке, то отстаньте от них, дайте им [право] на законных основаниях говорить по-русски"», — процитировал Зеленского дипломат.

Затем Лавров напомнил, что после этих слов украинский лидер в своих интервью называл русских «существами», а также призывал тех, кто живет на Украине и ощущает себя причастным к русской культуре, «проваливать в Россию ради будущего своих детей и внуков».

Ранее Лавров уличил Зеленского во лжи о состоянии трубопровода «Дружба». По его словам, президент Украины продолжит врать о том, что объект поврежден.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok