15:52, 18 апреля 2026

На Украине поезд с сотнями пассажиров столкнулся с тепловозом

Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал «УНИАН»

Поезд с 500 пассажирами столкнулся с тепловозом частного карьера на Украине. Об этом пишет Telegram-канал УНИАН.

Уточняется, что состав следовал из Киева в Перемышль. Боковое столкновение произошло в поселке Браилов в Винницкой области.

По данным источника, пассажиры и железнодорожники не пострадали. Людей разместили на станции и направили за ними другой поезд. Обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее два гражданина Украины напали на сотрудников пассажирского поезда в Германии. Они плюнули кондуктору в лицо и избили машиниста.

