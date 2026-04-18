На Украине поезд с сотнями пассажиров столкнулся с тепловозом

Пассажирский поезд столкнулся с тепловозом в Винницкой области на Украине

Поезд с 500 пассажирами столкнулся с тепловозом частного карьера на Украине. Об этом пишет Telegram-канал УНИАН.

Уточняется, что состав следовал из Киева в Перемышль. Боковое столкновение произошло в поселке Браилов в Винницкой области.

По данным источника, пассажиры и железнодорожники не пострадали. Людей разместили на станции и направили за ними другой поезд. Обстоятельства инцидента выясняются.

