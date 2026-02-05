Двое украинцев плюнули кондуктору в лицо и избили машиниста пассажирского поезда

Bild: Два украинца напали на сотрудников пассажирского поезда в Германии

Два гражданина Украины напали на сотрудников пассажирского поезда в Германии. Об этом сообщает Bild.

Это произошло 4 февраля. Двое украинцев в возрасте 26 и 38 лет ехали в региональном поезде Volmetalbahn. На станции Брюгге кондуктор подошел к ним для проверки билетов. 38-летний мужчина не смог доказать факт оплаты проезда и начал вести себя агрессивно.

В итоге 26-летний пассажир плюнул кондуктору в лицо, и тот позвал на помощь машиниста. Между участниками конфликта завязалась драка, в результате которой сотрудника железной дороги избили. Полицейские попросили всех пассажиров покинуть транспорт и составили протокол. Уточняется, что железнодорожники получили незначительные травмы. Ведется расследование. «Для точного выяснения обстоятельств произошедшего также изучаются видеозаписи», — добавил представитель полиции.

Ранее стало известно, что въезд в Европу для украинцев станет платным — заработает новая система авторизации граждан безвизовых стран ETIAS. Уточняется, что ETIAS не является визой, но будет служить еще одним этапом проверки личности иностранцев и целей их визитов.