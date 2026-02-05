Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:39, 5 февраля 2026Путешествия

Въезд в Европу для украинцев станет платным

Въезд в Европу для украинцев станет платным в конце 2026 года
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Darrin Zammit Lupi / Reuters

С конца 2026 года въезд в Европу для украинцев станет платным — заработает новая система авторизации граждан безвизовых стран ETIAS. Об этом говорится на сайте системы.

Уточняется, что ETIAS не является визой, но будет служить еще одним этапом проверки личности иностранцев и целей их визитов. Такое разрешение на въезд планировалось ввести еще в 2016-м, однако по разным причинам старт откладывался. Оформить ETIAS можно будет онлайн за 20 евро (1,7 тысячи рублей) с человека, сообщает Obozrevatel.

Разрешение будет действовать в течение трех лет после оформления и даст возможность украинцам пребывать в 30 европейских странах в течение 90 дней.

До конца 2026 года продолжает действовать прежний безвизовый режим въезда в ЕС для украинцев.

Ранее сообщалось, что житель Украины начал угрожать сотрудникам полиции возле аэропорта в Европе и поплатился за это. 57-летний мужчина вышел на железнодорожные пути рядом со станцией аэропорта Дрездена, Германия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто требование России по Донбассу

    Имя Пугачевой оказалось в файлах Эпштейна. Продюсер выдвинул неожиданную версию

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    В Кремле огорчились из-за действия США

    Украинским войскам предрекли выход из Харькова

    В Кремле назвали один из столпов российского государства

    Песков анонсировал выступление Путина

    В России оценили угрозу от истечения срока ДСНВ

    Звезду шоу «Пацанки» госпитализировали с инфарктом

    В России прокомментировали визит советника Макрона в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok