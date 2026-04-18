Лавров рассказал о человеческом жесте со стороны США

Лавров рассказал, как экс-госсекретарь США Олбрайт приглашала его покурить

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, как бывший госсекретарь США (1997-2001) Мадлен Олбрайт приглашала его в библиотеку отеля Waldorf Astoria покурить, назвав это «человеческим жестом». Об этом передает РИА Новости.

«Она, я вспоминаю с теплотой, всегда приглашала меня в библиотеку, где стояла пепельница и лежали сигареты. "Я знаю, ты куришь — пожалуйста". Вот это тоже такой человеческий жест, хотя в то время тоже было запрещено вообще в помещениях общественных или государственных курить», — отметил министр.

Ранее Лавров заявил, что у России есть много разногласий с действующей администрацией США, При этом он отметил, что «уже назрел разговор о том, как в Белом доме видят будущие экономические отношения с Москвой».

4 апреля спецпредставитель президента России Владимира Путина Кирилл Дмитриев сообщил, что администрация США во главе с Дональдом Трампом настроена созидательно и ведет себя уважительно в диалоге с российской стороной.