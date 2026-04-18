16:31, 18 апреля 2026

Полиция раскрыла дело об исчезновении семьи

В США нашли останки семьи из пяти человек, пропавших в 1958 году
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Proshkin Aleksandr / Shutterstock / Fotodom

В США спустя почти 70 лет полиция раскрыла дело об исчезновении семьи из пяти человек. Об этом сообщает The Mirror.

Семья Мартинов — родители Кеннет и Барбара, а также их дочери, 14-летняя Барбара, 13-летняя Вирджиния и 11-летняя Сью — исчезли 7 декабря 1958 года в штате Орегон. Они отправились в горы за еловыми ветками и не вернулись. Через несколько дней родные забили тревогу. При осмотре дома полиция обнаружила разбросанные комиксы, немытую посуду и постиранное белье в стиральной машине. Последней уликой стала покупка бензина по кредитной карте на станции у водопада Каскад-Локс. В 1959 году в реке нашли останки двух старших дочерей. Однако правоохранителям в то время так и не удалось подобраться к разгадке дела пропавших Мартинов.

Неожиданный прорыв случился только после того, как в 2024 году дайвер Арчер Майо, семь лет искавший их машину, обнаружил на 15-метровой глубине перевернутый Ford Station Wagon, покрытый илом и ракушками. В 2025 году из воды подняли останки. Анализ ДНК подтвердил личности всех трех членов семьи, находившихся в авто.

Материалы по теме:
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
Останки матери и дочери, пропавших 50 лет назад, нашли в утонувшей машине. В том же канале оказался еще один скелет
22 августа 2024
«Это безумно пугает» На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
«Это безумно пугает»На дне озер иногда скрываются страшные тайны. Их раскрывают случайные люди
14 сентября 2019
«Сердце разрывается от боли за семьи» История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
«Сердце разрывается от боли за семьи»История дайвера, который сумел раскрыть тайну пропажи влюбленной пары
11 февраля 2022

Следов преступления не нашли: вероятно, машина сорвалась в реку случайно. Шериф округа Худ-Ривер объявил расследование завершенным. В деле наконец поставлена точка.

Ранее сообщалось, что в США полиция идентифицировала останки женщины, пропавшей без вести в 1980 году. Их в овраге в Палм-Десерт нашли туристы.

