21:00, 10 апреля 2026

Полиция идентифицировала останки пропавшей 46 лет назад женщины

В США идентифицировали найденные в 1980-м останки, женщина была жертвой убийства
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom  

В США полиция идентифицировала останки женщины, пропавшей без вести в 1980 году. Об этом сообщает WSFA.

Полицейским удалось подтвердить, что человеческие останки, найденные 46 лет назад в Калифорнии, принадлежат Виктории Джин Харгроув. 29-летняя Харгроув, жительница города Опелика, штат Алабама, исчезла 28 января 1980 года. Она сказала родным, что уезжает из города и позвонит, когда доберется до места назначения. Однако звонка не последовало, и 4 февраля ее официально объявили пропавшей. Спустя две недели, 18 февраля, туристы обнаружили в овраге в Палм-Десерт тело, принадлежавшее неизвестной женщине.

Идентифицировать его удалось лишь сейчас, благодаря тому что в 2024 году региональная группа по раскрытию нераскрытых убийств эксгумировала останки для генетической экспертизы ДНК. Следователи установили, что Харгроув развелась незадолго до исчезновения и, возможно, состояла в отношениях с бывшим коллегой, который исчез примерно в то же время, но вернулся в Алабаму в августе 1980-го.

Красный автомобиль Datsun, принадлежавший женщине, обнаружили на парковке отеля в Лас-Вегасе. Свидетель утверждал, что видел за рулем ее бывшего коллегу, однако сам мужчина сначала отрицал, что покидал город вместе с Харгроув, а затем заявил, что она отдала ему машину в счет долга. Дело передано в офис шерифа округа Риверсайд.

Ранее в США при помощи анализа ДНК идентифицировали найденные в 1985 году останки женщины. Она оказалась жертвой маньяка по прозвищу Вампир-насильник.

