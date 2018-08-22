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Раскрыт секрет идеальных фотографий Меган Маркл

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл объяснила, каким образом ей удается хорошо выглядеть на каждой фотографии. Ее слова приводит британский ресурс The Sun.

Оказалось, что отец Меган оператор-постановщик Томас Маркл с раннего возраста учил дочь работать перед камерой. «Он научил меня быть благодарной, всегда приезжать заблаговременно, пить коктейль Arnold Palmers, находить самый лучший свет, когда меня снимают и еще множеству вещей», — рассказала бывшая актриса. Она добавила, что отец всегда много «вкладывал» в ее карьеру и искренне желал ей счастливой жизни.

«Он заправлял мою машину, пока я бегала по кастингам, чтобы стать актрисой. Он верил в эту огромную мечту, когда я считала ее несбыточной», — призналась Маркл.

В мае личный стилист жены принца Гарри рассказала, что Меган Маркл учитывает закон золотого сечения при выборе нарядов. «Меган использует правило третей, чтобы достичь радующего глаз образа и показать свою фигуру в наиболее выгодном свете. В конце концов, Коко Шанель однажды сказала: "Мода — это архитектура. Все зависит от пропорций"», — объяснила Дэвис.

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