Кремль отреагировал на сообщения о падении российской ядерной ракеты в море

В Кремле не располагают информацией о неудачном испытании новейшей российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«В отличие от американского телеканала, я не располагаю такой информацией. Вместе с тем, рекомендую все-таки обратиться к нашим экспертам в этой области и в министерство обороны», — сказал он.

21 августа CNBC со ссылкой на данные американской разведки сообщил, что в ноябре 2017 года российская крылатая ракета с ядерным двигателем в ходе испытаний упала в Баренцево море. По информации канала, власти РФ планируют провести операцию по возвращению новейшего боеприпаса. Комментариев со стороны каких-либо официальных лиц на эту тему не было.

В марте этого года в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин впервые анонсировал крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Буревестник» (такое название ракета получила позднее). По его словам, новое оружие представляет собой «низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата».

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